Orso scavalca recinto ed entra in un giardino a Lecce nei Marsi, il sindaco: “Abituato al cibo facile”



Molti pensano che l’orsa protagonista dell’episodio possa essere Petra. Il plantigrado è stato ripreso in un video nella notte di mercoledì 13 settembre mentre scavalca il recinto di un giardino a Lecce nei Marsi, in Abruzzo. Il primo cittadino Augusto Barile a Fanpage.it: “La presenza dell’orso nel centro urbano non deve essere la normalità”.

