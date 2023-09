Padova, ubriaco fa pipì sul cofano di un’auto: massacrato di botte e mandato in coma



Un 28enne di Cadoneghe, in provincia di Padova, è finito in ospedale in coma farmacologico dopo essere stato massacrato di botte nel piazzale di un disco bar a San Giorgio delle Pertiche.

Continua a leggere



Un 28enne di Cadoneghe, in provincia di Padova, è finito in ospedale in coma farmacologico dopo essere stato massacrato di botte nel piazzale di un disco bar a San Giorgio delle Pertiche.

Continua a leggere

Continua a leggere