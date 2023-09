Perché c’è stato terremoto a Firenze e cosa dobbiamo aspettarci ora: parla il sismologo dell’Ingv



Dopo la scossa di terremoto che ha toccato le zone di Firenze e della provincia di Forlì-Cesena, i residenti sono scesi in strada e sono attualmente in corso gli accertamenti su eventuali danni alle strutture. Secondo il direttore dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Ingv, Stramondo, il sisma non deve preoccupare. “Attenzione resti alta”

