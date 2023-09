Perde controllo della moto e finisce contro guardrail: papà Moreno muore a 33 anni



Moreno Castellitti, papà di 33 anni, è morto ieri dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in località Casali Belforte di Preci, in Umbria: ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guardrail. “Addio amico mio, mi mancherai”.

