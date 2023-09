Pianta un milione di girasoli per la moglie: il regalo del marito per festeggiare le nozze d’oro



Più di un milione di girasoli piantati per festeggiare il 50esimo anniversario di matrimonio insieme alla moglie. In Kansas un contadino, Lee Wilson, ha preparato la romantica sorpresa per la sua Renee. A maggio ha piantato di nascosto i fiori su oltre 30 ettari, in attesa dei festeggiamenti del 10 agosto. “Mi ha fatto sentire davvero speciale”, ha raccontato la donna.

