Precipitano col parapendio subito dopo il decollo: un morto e un ferito in Val Ridanna



Un uomo di 70 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato col parapendio in Val Ridanna. Ferito gravemente il 59enne che stava volando insieme alla prima vittima. L’uomo non sarebbe però in pericolo di vita.

