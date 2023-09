“Quello che è successo a Brandizzo era una prassi abituale”: parola dell’ex dipendente della Sigifer



Secondo un ex dipendente della Si.gi.fer. di Borgo Vercelli, per cui lavoravano i cinque operai morti nella strage di Brandizzo, “è già capitato molte volte di iniziare i lavori in anticipo, ci portavamo avanti con il lavoro”. Fatto confermato da altri colleghi: “Fanno tutti così”.

