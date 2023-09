Rischio salmonella nella carne, Tartare di Bovino ritirata dai supermercati: l’avviso del Ministero



Il richiamo del lotto di carne alla tartara è stato disposto dalla stessa azienda produttrice in via precauzionale per una possibile contaminazione da Salmonella.

