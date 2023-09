Sacerdote trovato morto in una stanza d’albergo: si chiamava Danilo Priori



Il prete trovato morto mercoledì 27 settembre in una stanza d’albergo in Sicilia si chiamava Danilo Priori. Il presbitero aveva 53 anni ed era un noto sacerdote dell’Arcidiocesi dell’Aquila. Si trovava a Isola delle Femmine per trascorrere le vacanze. Disposta dalla Procura l’autopsia sul corpo.

Continua a leggere



Il prete trovato morto mercoledì 27 settembre in una stanza d’albergo in Sicilia si chiamava Danilo Priori. Il presbitero aveva 53 anni ed era un noto sacerdote dell’Arcidiocesi dell’Aquila. Si trovava a Isola delle Femmine per trascorrere le vacanze. Disposta dalla Procura l’autopsia sul corpo.

Continua a leggere

Continua a leggere