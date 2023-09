Salva 18 gatti abbandonati in strada e sui social chiede aiuto: “Non posso tenerli tutti, adottateli”



Si chiama Simone Pilleri il ragazzo di Cagliari che ha trovato 18 gatti in un campo nei pressi di una strada aperta al traffico. Il giovane li ha portati a casa sua, ora però ha chiesto aiuto affinché qualcuno li adotti. “Le autorità mi hanno detto che dovevo lasciarli in strada”, ha raccontato in un post su Facebook.

