Saman Abbas, il padre Shabbar è arrivato in Italia. L’avvocato Iannuccelli: “Sarà un autunno caldo”



È arrivato nella notte in Italia il padre di Saman Abbas, Shabbar, dopo il via libera all’estradizione da parte del Pakistan. Resterà a Rebibbia prima di essere trasferito in Emilia. L’avvocato Iannuccelli: “Autunno caldo in vista del 20 ottobre, data dell’ultima udienza del processo per l’omicidio della 18enne”.

Continua a leggere



È arrivato nella notte in Italia il padre di Saman Abbas, Shabbar, dopo il via libera all’estradizione da parte del Pakistan. Resterà a Rebibbia prima di essere trasferito in Emilia. L’avvocato Iannuccelli: “Autunno caldo in vista del 20 ottobre, data dell’ultima udienza del processo per l’omicidio della 18enne”.

Continua a leggere

Continua a leggere