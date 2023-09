Sardegna, turista compra un’aragosta da 200 euro al ristorante poi la libera in mare



Una donna svizzera in vacanza in Sardegna con il marito ha salvato un’aragosta esposta in uno dei più rinomati ristoranti di Golfo Aranci, “Gente di Mare”. Dopo aver acquistato il crostaceo, infatti, la donna l’ha rigettato in mare evitando che venisse cucinato.

