Sassari, 36enne trovata semicosciente in un lago di sangue nella sua abitazione: si indaga



Una donna di 36 anni è stata trovata con gravi ferite alla testa a Sassari in un lago di sangue. La donna era semicosciente e per lei è stato disposto il trasferimento in ospedale.

Continua a leggere



Una donna di 36 anni è stata trovata con gravi ferite alla testa a Sassari in un lago di sangue. La donna era semicosciente e per lei è stato disposto il trasferimento in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere