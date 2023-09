Scanno, orsa entra in hotel, divora una torta e una crostata poi va a riposare in una villa



L’orsa Gemma è entrata in pieno giorno in un hotel di Scanno, in provincia dell’Aquila. L’animale si è introdotto nella cucina della struttura ricettiva “Mille Pini” e ha divorato una crostata e una torta, poi ha raggiunti il giardino di una villa.

