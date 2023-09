Scappa dai carabinieri e resta infilzato in un cancello: giovane ricoverato in gravi condizioni



A Modena un ragazzo è rimasto infilzato mentre cercava di sfuggire ai carabinieri scavalcando un cancello. L’incidente è avvenuto a Modena nella tarda serata di martedì. Soccorso dal 118, il giovane è stato ricoverato in gravi condizioni. Al momento non sarebbe in pericolo di vita ma è in prognosi riservata.

