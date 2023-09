Scattava selfie con i cadaveri mummificati nel cimitero, la difesa di Mirco Campus: “Dovevo misurarli”



È iniziato il processo a carico di Mirco Campus, il 45enne denunciato per vilipendio per alcuni selfie scattati con le salme nel cimitero di Bolotana (Oristano). La difesa: “Le foto servivano per misurare i cadaveri”

