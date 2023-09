“Scossi per la morte di Messina Denaro, meglio di Napolitano”: in paese spuntano i manifesti per il boss



A Orgosolo, in provincia di Nuoro, sono stati affissi manifesti in ricordo di Matteo Messina Denaro. L’agenzia di onoranze funebri: “Ci è stato commissionato in modalità anonima. Si è trattato di una goliardata, in paese da giorni si diceva: ‘Facciamo un manifesto per Messina Denaro, così non lo facciamo per Giorgio Napolitano'”.

