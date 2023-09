Scuola al via, Save The Children: “Troppa disuguaglianza, sia aperta a tutti”



Al via oggi, mercoledì 6 settembre, la scuola per gli studenti di Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta. Rapporto Save The Children sulle disuguaglianze: “Percorso difficile per alunni con background migratorio, ben 800mila minori, pari ad oltre 1 su 10 8 (10,6%), soprattutto per quelli senza cittadinanza. Intervengano le istituzioni”.

