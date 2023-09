“Sfasciamo casa di zio, va demolita”, ma era una bugia: 12 minori rischiano processo per devastazione



I ragazzi, tutti studenti tra i 14 e i 16 anni, sono accusati di danneggiamento in concorso e di invasione di terreni o edifici per aver devastato un’abitazione di Canazei, in Trentino. Il raid sarebbe nato da una bugia.

