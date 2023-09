Si schianta contro una roccia a bordo del suo Maggiolino. 48enne muore sul colpo



Un incidente mortale è costato la vita ad una donna di 48 anni. A Segusino, in provincia di Treviso, un’auto in corsa si è schiantata su una roccia. Si indaga sulle cause dello sbandamento.

