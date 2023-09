Si stacca la luce di un’attrazione nel parco divertimenti: feriti mamma e figlio di 7 anni



Una madre e il suo bambino di 7 anni sono stati portati al pronto soccorso dopo essere stati colpiti da una luce a led staccatasi nel tunnel di un’attrazione del parco di divertimenti Fiabilandia, in provincia di Rimini. I due, residenti ad Ancona, non sarebbero in gravi condizioni.

