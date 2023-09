Solo prima di morire Messina Denaro ha capito che nessuno l’aveva tradito: “Catturato per un mio errore”



Per Matteo Messina Denaro, in un primo momento, l’arresto fuori dalla clinica La Maddalena a Palermo il 16 gennaio era stato possibile solo perché qualcuno lo aveva tradito. Poi il boss prima di morire ha detto di aver capito di essere stato arrestato per un suo errore.

