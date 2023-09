Sparatoria in pieno centro ad Asti: ferita gravemente una donna che passeggiava con la figlia



Poco dopo le 19 di ieri un uomo ha aperto il fuoco tra le vie dello shopping di Asti. Una donna di 45 anni, che stava passeggiando con la figlia 17enne, è stata colpita a una gamba. Soccorsa dai passanti e poi dal 118, è stata ricoverata all’ospedale in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo aver sparato, l’aggressore è fuggito a bordo di furgone. Indagini in corso.

