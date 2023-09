Sparatoria in strada a Fermo: 33enne inseguito e colpito al volto da un proiettile



È ricoverato in gravi condizioni il 33enne raggiunto in volto da un proiettile a Fermo, nel quartiere Lido Tre Archi. Il giovane è stato rincorso da cinque uomini che gli hanno sparato in mezzo alla strada. Il gruppo è riuscito subito dopo a dileguarsi. Indagini in corso, si sospetta un collegamento con la lotta tra bande per il controllo dello spaccio nella zona.

