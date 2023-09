Sparatoria in una sala biliardo a Prato, 2 morti e 3 feriti: “È omicidio-suicidio”



Omicidio-suicidio a Prato: un uomo è entrato ieri sera in una sala da biliardo e ha aperto il fuoco contro un altro, prima di suicidarsi con la stessa arma. Altre tre persone sono rimaste ferite: in preda al panico si sono lanciate da una finestra. Indagini in corso.

