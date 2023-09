Strage Brandizzo, il caposquadra superstite, Andrea Girardin Gibin: “Io, salvo grazie a un martello”



Il caposquadra è l’unico degli operai sopravvissuto all’incidente ferroviario. Risulta indagato per per omicidio plurimo e disastro ferroviario con dolo eventuale insieme al tecnico Antonio Massa. Quella sera del 30 agosto si è salvato grazie alle parole di un collega, che ne richiamò l’attenzione, in cerca di un martello…

