Strage di Alessandria, Suor Natalina: “Non sapevamo che aveva già ucciso moglie e figlio”



Martino Benzi, 67 anni, ha ammazzato suo figlio di 17 e sua moglie di 55 nell’appartamento in cui vivevano in una zona vicina al centro di Alessandria. Poi si è spostato alla Casa di Riposo Michel, sempre ad Alessandria, e lì, nel giardino, ha ucciso sua suocera di 80 anni per poi togliersi la vita.

