Strage di Brandizzo, il giorno dei funerali per tre operai morti sui binari: “Non deve più succedere”



In Piemonte è lutto regionale oggi per i funerali di tre dei cinque operai morti sui binari nella strage Brandizzo. L’ultimo saluto per Giuseppe SaverioLombardo, Giuseppe Anversa e Michael Zanera. Venerdì, invece, i funerali di Giuseppe Sorvillo e Kevin Laganà.

Continua a leggere



In Piemonte è lutto regionale oggi per i funerali di tre dei cinque operai morti sui binari nella strage Brandizzo. L’ultimo saluto per Giuseppe SaverioLombardo, Giuseppe Anversa e Michael Zanera. Venerdì, invece, i funerali di Giuseppe Sorvillo e Kevin Laganà.

Continua a leggere

Continua a leggere