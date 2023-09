Studenti tornano in tenda contro il caro affitti: “Non è stato fatto nulla per la crisi abitativa”



Gli studenti universitari di Torino sono tornati a protestare davanti al Campus universitario Einaudi per ribadire che la loro situazione non è cambiata, e che le soluzioni messe in campo dalle istituzioni “sono tali solo in apparenza e addirittura dannose”.

