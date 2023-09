Sullo scontrino in gelateria un euro in più per il cucchiaio: “Come in pizzeria, il coperto lo paghi”



“Si tratta di una scelta aziendale esplicitata nel menù” ribattono dalla gelateria in provincia di Trento dopo la recensione negativa di una cliente che aveva diviso la coppa di gelato da 8 euro, pagandone 9 per il cucchiaio aggiuntivo.

