Svastiche e slogan fascisti lungo la ‘Passeggiata partigiana’: l’Anpi sporge denuncia



Depositata una denuncia per le svastiche e i motti fascisti comparsi ad agosto nel comune di Santa Fiora, in provincia di Grosseto, sul percorso della ‘Passeggiata partigiana’. Lo ha fatto sapere con una nota la sezione grossetana dell’Associazione nazionale partigiani italiani: “Manterremo alta la vigilanza per impedire il ripetersi di fatti tanto gravi”.

