Terremoto Marocco, Invg a Fanpage: “Poteva causare decine di migliaia di morti, ci saranno nuove scosse”



Se il terremoto avvenuto in Marocco fosse stato più vicino al capoluogo della regione, Marrakech, il numero di vittime sarebbe stato “di un altro ordine di grandezza”, ha detto il sismologo Carlo Meletti a Fanpage. Nelle prossime settimane ci saranno scosse di assestamento, ma dovrebbero essere più leggere, e non ci sono rischi per l’Italia.

Continua a leggere



Se il terremoto avvenuto in Marocco fosse stato più vicino al capoluogo della regione, Marrakech, il numero di vittime sarebbe stato “di un altro ordine di grandezza”, ha detto il sismologo Carlo Meletti a Fanpage. Nelle prossime settimane ci saranno scosse di assestamento, ma dovrebbero essere più leggere, e non ci sono rischi per l’Italia.

Continua a leggere

Continua a leggere