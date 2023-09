Torino, vestite da Barbie realizzano pista ciclabile: “Governo immobile contro la crisi climatica”



La pista ciclabile è stata realizzata in Corso Brescia: “Come Barbie lascia Barbieland per prendere in mano la propria vita, i cittadini sono costretti ad agire in prima persona per sopperire alle colpevoli mancanze delle istituzioni”.

