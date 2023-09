Tragico schianto in moto nel Foggiano, muore il pasticcere 23enne Giovanni Pirro



Dolore e cordoglio nell’entroterra foggiano per Giovanni Pirro: il giovane aveva 23 anni ed è morto in un incidente stradale sulla Strada Statale 272 tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. “Una vita spezzata, un giovane educato e gentile” il ricordo del sindaco Michele Merla.

