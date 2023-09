Travolta da una moto davanti agli occhi della figlia: morta la 19enne Valeria Spinu



La ragazza di 19 anni e la figlia di 3 erano in sella a un bicicletta e sembra stessero attraversando un tratto della Statale 16 a Polesella, in provincia di Rovigo, quando sono state investite da una moto. Valeria Spinu è morta sul colpo, l’uomo alla guida è stato ricoverato con lesioni gravissime. Salva invece la bimba, portata in ospedale sotto shock.

