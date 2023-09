Tumori, 150mila persone in Italia con mutazione dei geni BRCA: “Test anche ai familiari”



“Il rischio di trasmissione delle mutazioni BRCA è del 50%”: l’appello per sensibilizzare sull’importanza degli esami per diagnosticare la mutazione dei geni BRCA1 E BRCA2 viene dagli esperti alla Tavola Rotonda del Giffoni Innovation Hub, in occasione della Mostra internazionale del Cinema di Venezia.

Continua a leggere



“Il rischio di trasmissione delle mutazioni BRCA è del 50%”: l’appello per sensibilizzare sull’importanza degli esami per diagnosticare la mutazione dei geni BRCA1 E BRCA2 viene dagli esperti alla Tavola Rotonda del Giffoni Innovation Hub, in occasione della Mostra internazionale del Cinema di Venezia.

Continua a leggere

Continua a leggere