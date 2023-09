Turisti italiani in Marocco durante il terremoto: “La Farnesina ci ha abbandonati, nessuna assistenza”



Quindici turisti italiani che si trovavano a Marrakech durante il terremoto hanno provato a contattare le autorità italiane per ore ma non hanno ricevuto nessun aiuto. Hanno dormito due notti all’aperto, in condizioni poco sicure, e sono ritornati in Italia in autonomia. “Non c’era un piano di rimpatrio governativo né indicazioni da seguire”, raccontano a Fanpage.it.

