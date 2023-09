Ubriaco alla guida, travolge e uccide medico a Imola: “Non c’è pericolo di fuga”, 24enne torna libero



Il 24enne che a Imola ha tamponato e ucciso un medico di 41 anni, Antonio Vilardi, verrà rimesso in libertà in attesa del processo. Lo ha fatto sapere il legale del giovane. La Procura aveva chiesto i domiciliari, ma per il gip non sussisterebbero le condizioni che giustifichino l’applicazione della misura.

