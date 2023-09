Uccide la moglie malata per non farla soffrire, rifiuta i domiciliari: “Giusto che stia in carcere”



Omicidio a Moser: Sergio De Zan, 74 anni, avrebbe ucciso la moglie a coltellate dopo che quest’ultima era tornata a casa da un ricovero in ospedale. Ha rifiutato i domiciliari: “È giusto che stia in carcere, non volevo che soffrisse”.

