Venezia approva il ticket d’ingresso su prenotazione, proteste in città e caos in consiglio comunale



La decisione presa dal Consiglio comunale, dopo sei ore di dibattito e numerose proteste, entrerà in vigore nel 2024. Per un periodo di 30 giorni all’anno, i turisti dovranno versare una tassa di cinque euro per l’accesso. Il sindaco Brugnaro: “Stiamo affrontando la sfida dell’afflusso turistico”.

