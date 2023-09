“Vi facciamo la puntura”, schiaffi e calci ai disabili: 12 operatori socio sanitari indagati a Bologna



L’inchiesta si è avvalsa anche di intercettazioni ambientali e delle riprese video attraverso telecamere di sorveglianza piazzate dagli stessi carabinieri all’interno della struttura del bolognese. Le vittime dei maltrattamenti sono persone non autosufficienti e non in grado di difendersi tra cui figurano anche 8 invalidi.

