“Voglio uccidermi”, ma resta in bilico nell’auto su un precipizio: salvata dai carabinieri



A Porto Torres, in Sardegna, una donna alla guida della propria auto ha tentato di togliersi la vita gettandosi in mare. In una telefonata aveva avvertito il marito. L’uomo ha contattato i carabinieri che poi sono riusciti a rintracciarla.

