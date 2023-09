Yara Gambirasio, Bossetti ora spera nei 54 campioni di Dna: “Io come Olindo e Rosa, nuove speranze”



L’uomo, già condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, spera in “indagini difensive con appositi macchinari più sofisticati” sui reperti di Dna depositati. Per ora però il via libera ai difensori di Bossetti riguarda l’accesso ai reperti e non sono state autorizzate ulteriori analisi.

Continua a leggere



L’uomo, già condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, spera in “indagini difensive con appositi macchinari più sofisticati” sui reperti di Dna depositati. Per ora però il via libera ai difensori di Bossetti riguarda l’accesso ai reperti e non sono state autorizzate ulteriori analisi.

Continua a leggere

Continua a leggere