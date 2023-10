A Piacenza 9 agenti di polizia sono indagati per arresti illegali e verbali falsificati



Nove agenti di polizia in servizio risultano indagati a vario titolo per arresto illegale, calunnia, falso in atto pubblico: avrebbero “forzato” o “aggiustato” i verbali di alcuni interventi effettuati tra giugno e gennaio scorsi.

