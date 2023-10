“Abbiamo rischiato attraversando il Mediterraneo, non è vita questa”: viaggio nel Cas di Bologna



Condizioni igienico-sanitarie scarse, tempi di permanenza lunghi, Pocket Money in ritardo: al Mattei la situazione è “di totale emergenza” dice Lorenzo Delfino, del Coordinamento Migranti. “Non vogliamo vivere in questo modo, abbiamo sofferto per arrivare qui”

