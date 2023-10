Accoltella la fidanzata alla gola, gravissima: arrestato il compagno a Pontedera



La signora è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso in codice rosso. In ospedale è stata sottoposta a un delicato intervento d’urgenza. L’uomo aveva già tentato di ucciderla in passato.

Continua a leggere



La signora è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso in codice rosso. In ospedale è stata sottoposta a un delicato intervento d’urgenza. L’uomo aveva già tentato di ucciderla in passato.

Continua a leggere

Continua a leggere