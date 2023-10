Accusato di violenza sessuale e lesioni, ma la vittima non lo denuncia: assolto a Trapani



Nessuna violenza sessuale alle Mura di Tramontana di Trapani. Il 37enne Francesco Paolo A. è stato quindi assolto e rimesso in libertà. I fatti contestati erano avvenuti lo scorso novembre e avevano fatto molto scalpore anche per la diffusione delle immagini della panchina insanguinata dove sarebbe avvenuto lo stupro. Nella denuncia raccolta dalla polizia però non ci sarebbe l’espressa volontà della vittima a perseguire il suo aggressore.

