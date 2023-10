Adamo Guerra è tornato in Italia: aveva finto di suicidarsi, ora ha detto ‘sì’ al divorzio



L’uomo scomparso nel 2013 e ritrovato in Grecia grazie a Chi L’Ha Vista è in Italia per l’udienza di divorzio dalla moglie. Adamo Guerra è arrivato in tribunale a Ravenna da solo, senza avvocato e con un trolley. A gennaio lo attende un altro procedimento per mancato mantenimento di minori.

