Allarme maltempo al Nord Italia: violenti temporali, frane, esondazioni e forte vento



Una forte fase di maltempo sta colpendo in queste ore il Nord Italia. Disposta l’allerta rossa in Veneto e arancione in altre 6 regioni. A Milano un nubifragio si è abbattuto allagando strade e sottopassi, mentre è stata chiusa l’autostrada del Brennero per una frana in territorio austriaco.

