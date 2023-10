Anoressia e bulimia, in Toscana l’unico centro pubblico h24 non funziona: “Come facciamo a curarci?”



Dal 2020 in Italia è emergenza disturbi del comportamento alimentare: ne soffrono oltre 3 milioni di persone, il 30 per cento in più rispetto a prima della pandemia. I centri di cura sono pochi rispetto al fabbisogno della popolazione, ma anche quelli presenti talvolta non funzionano come dovrebbero. È il caso della struttura toscana “Casa Mora”, in provincia di Grosseto, riqualificata alla fine del 2020 con quasi 4 milioni di euro e oggi ancora non operativa per il servizio di degenza h 24.

